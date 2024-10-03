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Во Владивостоке приступили к консервации фонтанов

Основные работы будут завершены до 20 октября.

Источник: PrimaMedia.ru

С 1 октября фонтаны во Владивостоке вывели из рабочего режима. Специалисты МУПВ «ВПЭС», ответственные за обслуживание фонтанов, уже начали демонтаж технического оборудования и консервацию конструкций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Ожидается, что основные работы по консервации будут завершены к 20 октября, после чего все оборудование будет убрано на хранение. В это время также запланирована профилактика и необходимый ремонт.

Дополнительные мероприятия пройдут на Университетской набережной на острове Русский, где до 1 ноября будут законсервированы «плавающий» фонтан и система водопадов.

Напомним, в июне на улице Адмирала Фокина во Владивостоке проводились работы по восстановлению работы двух фонтанов, которые были временно выключены из-за инцидента с моющим средством.

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