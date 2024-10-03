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Суд вынес приговор омичу за пьяное вождение с избиением полицейского

Помимо реального срока, мужчину лишили водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

Большеуковский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении жители райцентра, который обвиняется пьяном вождении и избиении сотрудника полиции.

Инстанция установила, что 1 июня 2024 38-летний омич находился за рулем «Шевроле Ланос» в состоянии опьянения. Заметив подозрительно двигающийся автомобиль, полицейские потребовали водителя остановиться и пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался. Затем мужчина ударил кулаком в левое плечо сотрудника полиции, после чего перешел к нецензурной брани.

На омича завели уголовные дела по ч. 2 ст. 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением").

Суд признал виновным омича по всем статьям. Инстанция не смогла найти оснований для вынесения менее строгого приговора и назначила мужчине наказание в виде 1 года колонии. В качестве дополнительного наказания омичу на 4 года будет запрещено управлять любым видом транспорта.