Суд вынес приговор омичу за пьяное вождение с избиением полицейского

На омича завели уголовные дела по ч. 2 ст. 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением").