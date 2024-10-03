Уже послезавтра в Башкирии вступит в силу закон о приватизации объектов речного порта

Новый закон, считают депутаты, должен ускорить вовлечение в хозоборот принадлежащих региону объектов речного порта и обеспечить их использование по назначению. Под этими объектами подразумеваются причалы, перегрузочные комплексы и другое имущество. Их будут передавать частникам по итогам конкурсных процедур и лишь при условии их использования для обслуживания пассажиров и судов, для погрузки, приема, хранения грузов и прочих работ.