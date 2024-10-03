Уже послезавтра в Башкирии вступит в силу закон о приватизации объектов речного порта

Послезавтра, 5 октября, в Башкирии вступит в силу закон о приватизации объектов речного порта. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.
Новый закон, считают депутаты, должен ускорить вовлечение в хозоборот принадлежащих региону объектов речного порта и обеспечить их использование по назначению. Под этими объектами подразумеваются причалы, перегрузочные комплексы и другое имущество. Их будут передавать частникам по итогам конкурсных процедур и лишь при условии их использования для обслуживания пассажиров и судов, для погрузки, приема, хранения грузов и прочих работ.
Речь также идет и об объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Новые собственники будут обязаны привести их в порядок. Обязательства будут сохраняться и при перепродаже объекта — соответствующий пункт должен будет содержаться в договоре купли-продажи.
Исполнение обязательств будет контролировать Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. У ведомства будет право подать иск в суд об изъятии объекта посредством его выкупа в случае нарушения.
Парламентарии считают, что закон поможет снизить административные барьеры и привлечь инвесторов к развитию инфраструктуры речных портов, стимулируя таким образом грузоперевозки речным транспортом.
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