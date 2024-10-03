«Дядьки с палками его только пугают»: во Владивостоке второй день продолжается операция по спасению котика с дерева

Жители самостоятельно пытались спустить животное с высоты, но ничего не вышло. Судя по всему, сдаваться они не собираются. Помочь коту пытаются чем могут: привлекают его внимание большими ветвями, даже страховку оборудовали — небольшая сеть появилась под котиком, чтобы он не разбился в случае падения. Звонков в МЧС по этому вопросу не поступало. Кстати, в комментариях считают, что по таким проблемам беспокоить специалистов не стоит — они нужнее на чрезвычайных происшествиях.