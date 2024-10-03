«Дядьки с палками его только пугают»: во Владивостоке второй день продолжается операция по спасению котика с дерева

Громкое и тоскливое мяуканье кота привлекло внимание жителей дома на Сельской, 12, во Владивостоке. Уже второй день пушистый не может самостоятельно спуститься с дерева, сообщает «КП — Дальний Восток».
Жители самостоятельно пытались спустить животное с высоты, но ничего не вышло. Судя по всему, сдаваться они не собираются. Помочь коту пытаются чем могут: привлекают его внимание большими ветвями, даже страховку оборудовали — небольшая сеть появилась под котиком, чтобы он не разбился в случае падения. Звонков в МЧС по этому вопросу не поступало. Кстати, в комментариях считают, что по таким проблемам беспокоить специалистов не стоит — они нужнее на чрезвычайных происшествиях.
Да и вообще ролик стал одним из самых обсуждаемых в приморских социальных сетях. Многие утверждают, что животное только пугают «дядьки» с палками. Так или иначе, надеемся на благополучный финал в этой истории.
И все же напомним, что самостоятельно лезть за пушистиком спасатели не советуют: это может быть слишком опасно, и ветка, которая казалась вполне надежной, вдруг обломится под ногой. И тогда помощь потребуется уже вам. Спасатели оказывают такую услугу — снять кошку с дерева.
Ранее «КП» писала о том, что пушистый друг пожилой пары из Биробиджана застрял в раздвоенной ветке на дереве и повис в воздухе на высоте второго этажа. Хозяевам пришлось вызвать спасателей, чтобы они спустили кота на землю.
Обновление 18:20
Местные сообщили «КП», что кота спасли. Его снял с дерева один из жителей.