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В октябре одна выплата семьям с детьми придет досрочно

В Соцфонде назвали все даты выплат в октябре.

Источник: AmurMedia

В Социальном фонде назвали даты выплат, которые семьям перечисляют по линии СФР. Одна выплата в октябре придет досрочно.

До конца дня 3 октября семьям поступят на карты единое пособие, выплата на первого ребенка до трех лет и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Досрочно, 4 октября вместо 5 числа, на карты поступит ежемесячная выплата из маткапитала на ребенка до трех лет. Ранняя выплата связан с тем, что установленный выплатной день выпадает на выходной, поэтому деньги перечисляют в рабочий день накануне.

А 8 числа придет выплата по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

В СФР напоминают, что перечисления идут в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в октябре приходят пособия за сентябрь.

На почте пособия получают с 1 по 25 число в зависимости от графика работы почтового отделения.