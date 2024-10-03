В октябре одна выплата семьям с детьми придет досрочно

В Социальном фонде назвали даты выплат, которые семьям перечисляют по линии СФР. Одна выплата в октябре придет досрочно.
До конца дня 3 октября семьям поступят на карты единое пособие, выплата на первого ребенка до трех лет и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Досрочно, 4 октября вместо 5 числа, на карты поступит ежемесячная выплата из маткапитала на ребенка до трех лет. Ранняя выплата связан с тем, что установленный выплатной день выпадает на выходной, поэтому деньги перечисляют в рабочий день накануне.
А 8 числа придет выплата по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.
В СФР напоминают, что перечисления идут в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в октябре приходят пособия за сентябрь.
На почте пособия получают с 1 по 25 число в зависимости от графика работы почтового отделения.