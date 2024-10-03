В октябре одна выплата семьям с детьми придет досрочно

Досрочно, 4 октября вместо 5 числа, на карты поступит ежемесячная выплата из маткапитала на ребенка до трех лет. Ранняя выплата связан с тем, что установленный выплатной день выпадает на выходной, поэтому деньги перечисляют в рабочий день накануне.