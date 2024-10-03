Трентон
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кодекс учащегося появится в Беларуси

Министр образования Беларуси в интервью телеканалу СТВ анонсировал введение в республике кодекса правил для учащихся.

Источник: БЕЛТА

По словам Андрея Иванца, установленные в кодексе правила должны способствовать укреплению высокого статуса педагога и проявлению уважения к данной профессии.

«Мы планируем разработать соответствующий кодекс правил для каждого учащегося и соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем».

отметил министр.

Также глава Минобразования подчеркнул, что педагогам в свою очередь необходимо постоянно развиваться в своей области и осваивать актуальные навыки.

Напомним, с нового учебного года уже введены новые правила пользования мобильными телефонами в учреждениях образования.

образование