Кодекс учащегося появится в Беларуси

По словам Андрея Иванца, установленные в кодексе правила должны способствовать укреплению высокого статуса педагога и проявлению уважения к данной профессии.
«Мы планируем разработать соответствующий кодекс правил для каждого учащегося и соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем».
Также глава Минобразования подчеркнул, что педагогам в свою очередь необходимо постоянно развиваться в своей области и осваивать актуальные навыки.
Напомним, с нового учебного года уже введены новые правила пользования мобильными телефонами в учреждениях образования.