Названы лучшие учителя Калининграда-2024

В Калининграде провели церемонию в честь Дня учителя, который отмечают в стране 5 октября. В мэрии назвали имена лучших в профессии.
Нагрудным знаком «Почетный наставник Российской Федерации» награждена учитель школы № 25 Надежда Дмитриева, знаком «За верность профессии» награждены Людмила Давиденко (школа № 12), Елена Данченко (лицей № 17), Наталья Федосеева (гимназия № 32). Ведомственные награды вручили еще 8 работникам.
Благодарственными письмами Горсовета за отмечены Людмила Орлова, заместитель директора гимназии № 22 и Артем Кульченко, учитель математики школы № 47.
Благодарственные письма главы администрации вручили Галине Яцковой, методисту детского сада № 56, Екатерине Исраиловой, директору школы № 12, Елене Носковой, педагогу допобразования ДЮЦ «На Комсомольской».
Всего в 2024 году за добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования отмечен 131 работник, в том числе медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.