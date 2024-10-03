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Главные новости 3 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 3 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 октября 2024 года.

ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой

Сотрудники украинской разведки были задержаны на границе в Калининградской области. По данным ФСБ, они собирали данные о защищенности участка российско-литовской границы и собирались выкрасть из страны несовершеннолетнего сына сотрудника ГУР МО Украины.

Роспотребнадзор оценил риск вспышки лихорадки Марбург в России

Источник: РИА "Новости"

Ситуация с вирусом Марбург в Руанде непрерывно мониторится для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и Эбола. Марбург провоцирует геморрагическую лихорадку, летальность которой ВОЗ оценивает до 88%.

Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу против Никиты Журавеля, ранее осужденного за сожжение Корана. По данным следствия, он через мессенджер предложил сотрудничество представителю СБУ.

В ГД хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд

Источник: РИА "Новости"

Группа депутатов внесет в Думу проект, который обяжет работодателей обеспечивать сотрудникам проезд до места работы и обратно. Речь идет о ситуациях, когда возможность воспользоваться общественным транспортом отсутствует: ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта, чрезвычайные обстоятельства.

Губернатор: сгоревший в Хабаровске музыкальный театр восстановят

Источник: РИА "Новости"

Пожар в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре произошел на площади 4 тыс. кв. м. В здании обрушились кровля над фойе, а также фасад и наружная стена.