Главные новости 3 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 октября 2024 года.
ФСБ задержала украинских шпионов на границе с Литвой
Роспотребнадзор оценил риск вспышки лихорадки Марбург в России
Ситуация с вирусом Марбург в Руанде непрерывно мониторится для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и Эбола. Марбург провоцирует геморрагическую лихорадку, летальность которой ВОЗ оценивает до 88%.
Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу против Никиты Журавеля, ранее осужденного за сожжение Корана. По данным следствия, он через мессенджер предложил сотрудничество представителю СБУ.
В ГД хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд
Группа депутатов внесет в Думу проект, который обяжет работодателей обеспечивать сотрудникам проезд до места работы и обратно. Речь идет о ситуациях, когда возможность воспользоваться общественным транспортом отсутствует: ночные смены, неразвитая сеть общественного транспорта, чрезвычайные обстоятельства.
Губернатор: сгоревший в Хабаровске музыкальный театр восстановят
Пожар в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре произошел на площади 4 тыс. кв. м. В здании обрушились кровля над фойе, а также фасад и наружная стена.