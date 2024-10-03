Главные новости 3 октября 2024 года

Ситуация с вирусом Марбург в Руанде непрерывно мониторится для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и Эбола. Марбург провоцирует геморрагическую лихорадку, летальность которой ВОЗ оценивает до 88%.