Беларусь повысила экспортные цены на сыр и масло для России

Цены на масло выросли для российского рынка: с 760 до 800 российских рублей за килограмм для масла жирностью от 80% и с 690 до 730 российских рублей — для менее жирного.
Для остальных рынков минимальную цену на масло также повысили: с $7,4 до $8,1 за килограмм для более жирного и с $6,9 до $7,6 — для менее жирного.
Для российского рынка также немного прибавили минимальные цены на сыры: для нежирных и обезжиренных — с 320 до 325 российских рублей за килограмм, для жирностью 45% и ниже — с 425 до 435 российских рублей, а для более жирных — с 430 до 445 российских рублей.