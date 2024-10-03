Беларусь повысила экспортные цены на сыр и масло для России

Для российского рынка также немного прибавили минимальные цены на сыры: для нежирных и обезжиренных — с 320 до 325 российских рублей за килограмм, для жирностью 45% и ниже — с 425 до 435 российских рублей, а для более жирных — с 430 до 445 российских рублей.