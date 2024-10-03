Синоптики рассказали, когда в Воронежскую область придут дожди

В конце текущей недели в Воронежской области пройдут дожди, следует из метеобюллетеня.
В пятницу, 4 октября, в Воронеже и области будет еще сухо. Температура ночью опустится до +2… +5 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов.
Уже в субботу, 5 октября, в светлое время суток местами ожидаются небольшие дожди. Ночью будет +8… +13 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса.
Напомним, из-за сильного ветра и отсутствия осадков на территории региона продолжает действовать чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.