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Синоптики рассказали, когда в Воронежскую область придут дожди

Прогноз погоды — в материале vrn.aif.ru.

Сейчас в Трентоне: +14° 1 м/с 89% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: АиФ Воронеж

В конце текущей недели в Воронежской области пройдут дожди, следует из метеобюллетеня.

В пятницу, 4 октября, в Воронеже и области будет еще сухо. Температура ночью опустится до +2… +5 градусов. Днем потеплеет до +25 градусов.

Уже в субботу, 5 октября, в светлое время суток местами ожидаются небольшие дожди. Ночью будет +8… +13 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса.

Напомним, из-за сильного ветра и отсутствия осадков на территории региона продолжает действовать чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.