Кто конфликтует с человеком в Приморье, рассказал охотнадзор: четыре страшных зверя

«В Приморском крае в “конфликтных ситуациях” с человеком участвуют следующие крупные хищники: амурский тигр, дальневосточный леопард, бурый и гималайский медведи», — перечислил замминистра Филипп Шутов.
Министерство занимается охраной и воспроизводством объектов животного мира, не учитывая охраняемые природные территории федерального значения. Кроме подотчетности земель, важна и редкость животных: краснокнижных леопардов и тигров принято «по умолчанию» отлавливать, не нанося вреда. С ними работает оперативная спецгруппа по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком.
«Отлов животных осуществляется с использованием живоловушек и пневматических дистанционных инъекторов, снаряженных ветеринарными препаратами для обездвиживания», — уточнил эксперт.
Филипп Шутов напомнил: выход диких животных, в том числе тигра и медведя, это естественное непрогнозируемое природное явление. Для своевременного изъятия хищника и предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, домашних и сельскохозяйственных животных необходимо незамедлительно сообщать в органы полиции и министерство на горячую линию тел: 8 (423) 239 09 90.
Ранее сообщалось, что в Приморье краснокнижный амурский тигр выпрыгнул из леса вплотную к машине, понюхал автомобиль и прилег на обочине. Один из очевидцев мечтательно признался, что ездил бы на таком коте на рыбалку.