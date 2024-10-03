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Кто конфликтует с человеком в Приморье, рассказал охотнадзор: четыре страшных зверя

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ФедералПресс. На территории Приморского края периодически случаются конфликтные ситуации между человеком и дикими животными. Кто попадает в сводки чаще всего, в ответе на запрос «ФедералПресс» рассказали в краевом министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

Источник: Reuters

«В Приморском крае в “конфликтных ситуациях” с человеком участвуют следующие крупные хищники: амурский тигр, дальневосточный леопард, бурый и гималайский медведи», — перечислил замминистра Филипп Шутов.

Министерство занимается охраной и воспроизводством объектов животного мира, не учитывая охраняемые природные территории федерального значения. Кроме подотчетности земель, важна и редкость животных: краснокнижных леопардов и тигров принято «по умолчанию» отлавливать, не нанося вреда. С ними работает оперативная спецгруппа по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком.

«Отлов животных осуществляется с использованием живоловушек и пневматических дистанционных инъекторов, снаряженных ветеринарными препаратами для обездвиживания», — уточнил эксперт.

Филипп Шутов напомнил: выход диких животных, в том числе тигра и медведя, это естественное непрогнозируемое природное явление. Для своевременного изъятия хищника и предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, домашних и сельскохозяйственных животных необходимо незамедлительно сообщать в органы полиции и министерство на горячую линию тел: 8 (423) 239 09 90.

Ранее сообщалось, что в Приморье краснокнижный амурский тигр выпрыгнул из леса вплотную к машине, понюхал автомобиль и прилег на обочине. Один из очевидцев мечтательно признался, что ездил бы на таком коте на рыбалку.

флора и фауна