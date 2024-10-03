Кто конфликтует с человеком в Приморье, рассказал охотнадзор: четыре страшных зверя

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября, ФедералПресс. На территории Приморского края периодически случаются конфликтные ситуации между человеком и дикими животными. Кто попадает в сводки чаще всего, в ответе на запрос «ФедералПресс» рассказали в краевом министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.