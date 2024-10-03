Транспортный коллапс на въезде в Новосибирск: десятикилометровая пробка и ДТП

В утренний час пик 3 октября на въезде в Новосибирск по Бердскому шоссе образовался затор протяженностью около десяти километров. По данным интерактивной карты 2ГИС, масштабная пробка возникла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх большегрузных автомобилей на выезде из посёлка Кирова.