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Транспортный коллапс на въезде в Новосибирск: десятикилометровая пробка и ДТП

Движение по Бердскому шоссе парализовано после крупного ДТП с участием большегрузного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

В утренний час пик 3 октября на въезде в Новосибирск по Бердскому шоссе образовался затор протяженностью около десяти километров. По данным интерактивной карты 2ГИС, масштабная пробка возникла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх большегрузных автомобилей на выезде из посёлка Кирова.

Как сообщается в Telegram-канале «Mash Siberia», столкновение фур полностью блокировало проезжую часть. Затруднение движения наблюдалось не менее часа. По информации картографического сервиса, в утренние часы затор простирался от остановки «посёлок Вега» в Бердске до пересечения с улицей Васильковой.

Причиной образования пробки в районе остановки «посёлок Вега», предположительно, также стало ДТП. Ситуация продолжает развиваться.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что водитель без прав спровоцировал массовое ДТП в Кировском районе Новосибирска.