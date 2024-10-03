В Перми рядом со «Спортхоллом» на Парковом построят магазины и кафе

В Перми на территории рядом со спорткомплексом «Спортхолл» по проспекту Парковый, 58а проведут реконструкцию. К 2027 году там планируют возвести магазины и кафе. Проект был одобрен на вчерашнем заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.