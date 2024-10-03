Бульвар Москвитина в Хабаровске соединят с улицей Павла Морозова

Напомним, что к 2027 году в Хабаровске улицу Нагишкина сделают сквозной. Её соединят с ул. Карла Маркса, чтобы обеспечить проезд к новому жилому комплексу, который появится в том районе. Кроме того, саму проезжую часть собираются немного расширить. Для того, чтобы организовать проезд, придётся подвинуть автобусную остановку «Краевой музыкальный театр».