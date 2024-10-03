Бульвар Москвитина в Хабаровске соединят с улицей Павла Морозова

До конца октября бульвар Москвитина в Индустриальном районе Хабаровска должны соединить с улицей Павла Морозова. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время обустройство проезда идёт полным ходом — на объекте трудятся рабочие и тяжелая техника. Его общая протяженность — 75 метров.
— Работы проводят по многочисленным обращениям граждан. На объединение двух дорог выделены муниципальные средства — около 5,5 миллиона рублей. Вместе с проездом появятся новый тротуар, пешеходный переход и освещение, — рассказал начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда.
По информации пресс-службы городской администрации, сейчас рабочие укладывают основание будущего проезда. После завершения данной процедуры специалисты приступят к асфальтированию, обустройству тротуара из брусчатки, установке бордюров и монтажу освещения. В итоге должен получиться внутриквартальный проезд, комфортный для пешеходов и автомобилистов.
Напомним, что к 2027 году в Хабаровске улицу Нагишкина сделают сквозной. Её соединят с ул. Карла Маркса, чтобы обеспечить проезд к новому жилому комплексу, который появится в том районе. Кроме того, саму проезжую часть собираются немного расширить. Для того, чтобы организовать проезд, придётся подвинуть автобусную остановку «Краевой музыкальный театр».