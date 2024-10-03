В Комсомольске-на-Амуре появится современный детский технопарк

В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство детского технопарка «Эвристика», который станет центром притяжения будущих ученых и инженеров из нескольких районов края. Технопарк возводится в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правтельства края.
Сейчас, на объекте ведутся строительно-монтажные работы, производится закупка специального оборудования, благоустраивается прилегающая территория. В здании устанавливаются кондиционеры и светильники, ведется монтаж оборудования в актовом зале и армирование площадки для запуска авиамоделей. Здесь смогут заниматься школьники не только из города Юности, но также из Солнечного, Амурского, Комсомольского районов. Там будут сосредоточены ресурсы для реализации образовательных и профориентационных программ.
Технопарк оснастят специальным оборудованием, поставки и монтаж которого должны завершиться до конца ноября. Одновременно со всеми этими работами подрядчик готовится к проведению проверки комитетом государственного строительного надзора. Если будут замечания, он должен их оперативно устранить, чтобы до конца этого года передать объект в эксплуатацию, — рассказали в министерстве.
Напомним, что возведение технопарка началось в 2023 году. В детском центре предусмотрены оснащенные современным оборудованием лаборатории авиа— и ракетного моделирования, мастерская судостроения, робототехнический центр, интерактивный музей науки, инженерная лаборатория, планетарий и актовый зал.