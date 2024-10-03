В Комсомольске-на-Амуре появится современный детский технопарк

Сейчас, на объекте ведутся строительно-монтажные работы, производится закупка специального оборудования, благоустраивается прилегающая территория. В здании устанавливаются кондиционеры и светильники, ведется монтаж оборудования в актовом зале и армирование площадки для запуска авиамоделей. Здесь смогут заниматься школьники не только из города Юности, но также из Солнечного, Амурского, Комсомольского районов. Там будут сосредоточены ресурсы для реализации образовательных и профориентационных программ.