Против гаджетов, тестов и вакцины: новосибирские мамы создали свой чат

Родители школьников из Новосибирска создали чат, в котором обсуждают сохранение традиционного образования без цифровизации, психологических тестов, секспросвета и вакцинации. Об этом сообщил «Сиб.фм».
В начале учебного года 2024/2025 в образовательных учреждения объявили о переносе школьных чатов в «Сферум». Многих мам и пап это возмутило. Недовольны они и выполнением заданий на той же платформе, связанной с популярной соцсетью.
«Агрессивно внедряется и рекламируется платформа “Сферум”… бесконтрольно эксплуатируют соцсеть “ВКонтакте” для образовательного процесса, навязывают детям регистрацию в ней и выполнение там неких “заданий”, незаконно вовлекают детей и молодежь в интернет-среду», — «Сиб.фм» приводит цитату из коллективного обращения родителей к министру образования Новосибирской области.
По данным портала, в Минобразования на это ответили: «система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации».
В опалу попали и электронные дневники. Некоторые мамы и папы не хотят, чтобы их дети пользовались гаджетами.
Также не устраивают современных родителей психологические тесты и вакцинация. В чате, о котором идёт речь, пишут: тесты — «пустышки», а прививки ухудшают здоровье.