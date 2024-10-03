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В Роспотребнадзоре рассказали, чем сейчас болеют жители Приморья

Есть тревожные данные.

Источник: Freepik

За минувшую неделю в Приморье заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог, сообщила ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Терентьева.

Специалист рассказала, что с 23 по 29 сентября 2024 года заболеваемость респираторными инфекциями среди взрослых и детей 7−15 лет была выше эпидемического порога на 33,38%.

«Заболеваемость гриппом не регистрировалась. По результатам лабораторных исследований среди населения циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии. В Приморье продолжается прививочная кампания против гриппа. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства», — отметила Татьяна Терентьева.

Она также напомнила о методах неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Необходимо правильно питаться, больше гулять, есть овощи и фрукты, принимать витамины, если есть такие показания.

Также следует мыть руки после улицы, при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или салфеткой. Если рядом, например, в поликлинике, находится человек с симптомами заболевания, нужно надеть маску, а затем выбросить её.

здоровье