В Ростовской области опекунша за деньги приемного ребенка купила у сына полквартиры

— Указанная сделка совершена с нарушением двух статей Гражданского кодекса России: «Дееспособность малолетних» и «Распоряжение имуществом подопечных». Один из пунктов второй статьи говорит: «Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками».