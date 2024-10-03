В Ростовской области опекунша за деньги приемного ребенка купила у сына полквартиры

Воспитать ребенка непросто, а взять под опеку чужих детей — двойная ответственность. За теми, кто решил принять в семью и поднять малыша из детдома, — глаз да глаз: следят органы опеки и многие другие государственные структуры. И вот вопросы возникли к жительнице Ростовской области, которую заподозрили в мошенничестве.
В НОВОЙ СЕМЬЕ ОТОГРЕЛИ.
Как рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», Тамара живет в одном из поселков Ростовской области в небольшой квартирке. Сын Антон у нее уже взрослый. А десять лет назад она нашла в себе силы взять под опеку мальчонку из детдома. Шестилетний Димка (имя изменено — прим. ред.) остался совсем один. В новой семье его отогрели. Ребенок действительно полюбил свою вторую маму.
— У мальчика на счету накопилась социальная пенсия в сумме 255 тысяч рублей, — рассказал источник. — И женщина как его законный представитель приобрела за эти деньги у собственного сына половину доли в праве общей долевой собственности на квартиру. И еще до подписания договора рассчиталась наличными.
Небольшая квартирка площадью 44 «квадрата» располагалась в стареньком двухэтажном доме в центре маленького поселка. Там и жила опекунша с ребенком. Вырученные деньги женщина потратила на газификацию жилья.
КАК СТАЛ СОБСТВЕННИКОМ — БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
Шли годы. Дима — уже старшеклассник. В его 16 лет Тамара стала хлопотать о жилье, положенном сироте от государства. Стала собирать документы, чтобы встать в очередь на квартиру для паренька.
И тут при проверке бумаг в госорганах сотрудники обнаружили нестыковку: у сироты недвижимость-то есть — целых полквартиры в поселке. А вот каким образом он стал собственником — большой вопрос!
— Указанная сделка совершена с нарушением двух статей Гражданского кодекса России: «Дееспособность малолетних» и «Распоряжение имуществом подопечных». Один из пунктов второй статьи говорит: «Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками».
Таким образом, покупка доли якобы для Димы в квартире у собственного сына нарушила закон.
— Сделка совершена опекуном с близким родственником и противоречит интересам несовершеннолетнего ребенка.
ВЕРНУТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ.
Правоохранительные органы занялись этим случаем, и суд признал договор купли-продажи десятилетней давности недействительным. Постановил взыскать в пользу подростка потраченные на покупку недвижимости деньги. Причем, с учетом инфляции. На сегодня 255 тысяч «превратились» в 510 000 рублей.
Тамара восприняла разбирательство крайне остро. Объясняла это тем, что действовала исключительно в интересах ребенка. Да и Дима встал на сторону опекунши: «Мне не нужны эти деньги! Только маму не обижайте!».
Но закон есть закон. Сделку признали недействительной. А семье пришлось вернуть полученную десять лет назад сумму за долю в квартире, да еще и с процентами на банковский счет Димы.
К слову, школьник так и живет у Тамары. И теперь, когда не является владельцем недвижимости, может претендовать на квартиру от государства после своегосовершеннолетия.