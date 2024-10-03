Стартовал второй образовательный модуль программы «Время героев»

«Сегодня только первый образовательный день, но я уверен, что впереди нас всех ждёт познавательная, глубокая и обширная программа обучения, по итогам которой мы получим знания, которые обязательно пригодятся нам впоследствии уже при исполнении своих должностных обязанностей», — сказал Абаев.