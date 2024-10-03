Стартовал второй образовательный модуль программы «Время героев»

«Образовательная программа, подготовленная ВШГУ Президентской академии, пройдет на базе Мастерской управления “Сенеж” и будет включать в себя выездной учебный модуль в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, а также экспедицию на остров Итуруп», — говорится в сообщении.
В ходе лекции, посвященной вопросам кадровой политики, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров акцентировал внимание слушателей на важности коммуникативных навыков.
«Руководитель не может решать стоящие перед ним задачи, не опираясь на свои коммуникативные навыки, на социальный интеллект. Настроенность на диалог, эмпатия и внимание к собеседнику, чувство момента и взаимодействие с подчиненными не менее важны для успеха, чем владение материалом», — сказал Комиссаров.
Со своей стороны участник программы Герой России Юрий Абаев считает, что полученные знания обязательно пригодятся в управленческой работе.
«Сегодня только первый образовательный день, но я уверен, что впереди нас всех ждёт познавательная, глубокая и обширная программа обучения, по итогам которой мы получим знания, которые обязательно пригодятся нам впоследствии уже при исполнении своих должностных обязанностей», — сказал Абаев.