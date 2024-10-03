Жюри конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» оценит более 200 фильмов

До оценки жюри Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений»(18+) допущено 207 фильмов. Об этом рассказал инициатор проекта заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
«Дальний Восток России необъятен и прекрасен. Любой турист или путешественник может найти здесь отдых по своему вкусу: от пеших прогулок до прохождения маршрутов различной сложности, и все это в разных климатических зонах. Конкурс “Дальний Восток — Земля приключений” важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее. Он собрал путешественников и блогеров, снявших фильмы про макрорегион, познакомивших с уникальными местами дальневосточных регионов миллионы россиян. В этом году жюри конкурса второй раз отбирает лучшие путешествия. Это непростая работа. За призы борются авторы более 200 фильмов. И уверен, жюри, членами которого стали настоящие профессионалы, выберет лучших из лучших», — сказал Юрий Трутнев.
Больше всего фильмов о путешествиях по Сахалинской области и по Амурской области — 52 и 34 фильма. Кроме того, до оценки жюри допущен 31 фильм о приключениях по Хабаровскому краю, 26 материалов о путешествии по Приморскому краю, 18 — по Еврейской автономной области, 13 — по Камчатскому краю, 10 — по Республике Бурятия, 7 — по Магаданской области, 6 — по Республике Саха (Якутия), по 6 и 4 фильма сняли в Забайкальском крае и Чукотском автономном округе.
Путешественники совершали походы самой разной сложности: кто-то отправился в однодневный поход на гору Лысая через Беневские водопады, Приморский край, более опытные туристы покоряли труднодоступный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае на протяжении 15 дней. Участники конкурса путешествовали как в компании друзей, близких родственников, так и в одиночку.
Отмечается, что за весь первый сезон конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», который длился 12 месяцев, в оргкомитет было прислано 203 готовых видеофильма о путешествиях по Дальнему Востоку.
Конкурс проводится по инициативе вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».