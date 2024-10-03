Жюри конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» оценит более 200 фильмов

«Дальний Восток России необъятен и прекрасен. Любой турист или путешественник может найти здесь отдых по своему вкусу: от пеших прогулок до прохождения маршрутов различной сложности, и все это в разных климатических зонах. Конкурс “Дальний Восток — Земля приключений” важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее. Он собрал путешественников и блогеров, снявших фильмы про макрорегион, познакомивших с уникальными местами дальневосточных регионов миллионы россиян. В этом году жюри конкурса второй раз отбирает лучшие путешествия. Это непростая работа. За призы борются авторы более 200 фильмов. И уверен, жюри, членами которого стали настоящие профессионалы, выберет лучших из лучших», — сказал Юрий Трутнев.