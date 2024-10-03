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Прогноз по урожаю зерновых озвучили в Минсельхозе

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената 3 октября 2024 рассказал, как проходит уборка урожая, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ермек Кенжеханулы отметил, что в стране продолжается уборочная кампания.

«Порядка 89% именно зерновых на сегодняшний день убрано. Общий вал продукции составляет более 21 млн тонн. Урожайность — 14,8 центнера с гектара. На сегодняшний день южные регионы уже завершили уборочную кампанию, а в северных регионах работы еще продолжаются», — отметил вице-министр.

Он считает, что объема зерновых, который производится в Казахстане, достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности.

«С учетом того объема, который мы ожидаем, у нас есть возможности расширения экспортного рынка», — резюмировал спикер.

Ранее Кенжеханулы прокомментировал просьбу Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника.

сельское хозяйство