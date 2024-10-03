Осужденному за сожжение Корана Журавелю предъявили обвинения в госизмене

Приговоренного к 3,5 года за сожжение Корана волгоградского студента Никиту Журавеля обвинили в госизмене. По данным следствия, он "инициативно предложил сотрудничество" агенту Службы безопасности Украины и в марте 2023 года отправлял ему видео с российской военной техникой. По новому уголовному делу молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы. О том, что Журавель снимал военные объекты, стало известно еще в 2023 году, когда его задержали после сожжения Корана. Однако тогда включать этот эпизод в обвинение не стали.