ГПК: въезда в Евросоюз ожидают около 2,7 тыс. грузовиков

По состоянию на 10.00 около 2,7 тыс. грузовиков ожидают въезда в Евросоюз. Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Его контрольные службы за сутки оформили 65% транспорта от нормы. В настоящее время въезда в Польшу ожидают 900 фур.



Меньше всего фур за 24 часа проследовало в ЕС через литовский пограничный переход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы оформили всего 22% грузовиков.



Перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 390 фур. Через этот пограничный переход в Латвию проследовало 57% авто.



Въезда в польский «Тересполь» (сопредельный «Брест») на данный момент ожидают более 350 легковушек и 10 автобусов.



Незначительное скопление легковушек также фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»).