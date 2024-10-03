Сергей Кравчук: хабаровские учителя на деле доказывают, что они — одни из лучших в стране

В Городском дворце культуры прошел торжественный прием педагогов мэром краевой столицы.
Праздник провели в преддверии Международного дня учителя, который отмечается ежегодно 5 октября. На мероприятии присутствовали глава города Сергей Кравчук, депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, руководители и преподаватели школ, учреждений дополнительного образования, заведующие и воспитатели детских садов, ветераны отрасли.
«Хабаровские учителя на деле доказывают, что они — одни из лучших в стране. Они воспитывают будущее поколение. В этом году в городе более 20 стобальников по единому государственному экзамену, свыше 300 выпускников окончили школу с “золотыми медалями”. Это заслуга педагогов. В краевой столице делается многое, чтобы учителя работали в комфортных условиях. Ремонтируются и строятся школы, в общеобразовательные учреждения закупается современное оборудование. Эта профессия всегда считалась важной и престижной. В учебные заведения Хабаровска приходят квалифицированные кадры. В этом году в школы города устроились около 100 молодых педагогов», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Также градоначальник отметил, что в настоящее время в системе муниципального образования Хабаровска трудятся около шести тысяч педагогов. Многие из них — представители династий.
Во время торжества педагоги, которые внесли большой вклад в развитие образования города, получили заслуженные награды из рук мэра Хабаровска Сергея Кравчука, а также депутата Законодательной думы Хабаровского края Всеволода Мохирева и председателя Хабаровской городской думы Андрея Белоглазова.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.