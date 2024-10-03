На первых выходных октября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

5 и 6 октября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которой жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести продукцию напрямую от производителей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В субботу и воскресенье торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, перекрестках Мушникова-Баландина и Интернациональная-Машиностроителей, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», а также на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.
— В воскресенье ярмарки продолжатся на всех площадках, за исключением Дворца молодежи, — сообщает мэрия.
В оба дня ярмарки будут работать с 09:00 до 16:00.
Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.
В мэрии отметили, что для проведения ярмарки в Демском районе с 07:00 до 16:00 5 и 6 октября будет перекрыт участок улицы Правды. Власти рекомендуют учитывать это при планировании поездок.
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