На первых выходных октября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В субботу и воскресенье торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, перекрестках Мушникова-Баландина и Интернациональная-Машиностроителей, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», а также на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.