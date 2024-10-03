Уборка картофеля продолжается в Иркутской области

В Иркутской области полным ходом идет уборка картофеля. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, уже удалось собрать более 55 тысяч тонн при том, что урожайность составляет 168,2 центнера с гектара.
— В 2024 году картофель посеяли на площади 4,1 тыс. гектаров, из них уже убрано 3,3 тыс. гектаров Это 79% от плана. По прогнозу валового сбора урожая, в этом году планируется собрать 81,4 тыс. тонн картофеля, что сопоставимо с уровнем прошлого года, — сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Сбор картофеля продолжается в 17 муниципальных образованиях. Мероприятия по сбору урожая подошли к концу в Заларинском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Баяндаевском районах. Окончательно завершить сбор планируют в третьей половине октября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре неизвестные лица разрушили общественные туалеты. Модули разрисовали надписями, сломали некоторые элементы и украли туалетные принадлежности.