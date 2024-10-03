Уборка картофеля продолжается в Иркутской области

— В 2024 году картофель посеяли на площади 4,1 тыс. гектаров, из них уже убрано 3,3 тыс. гектаров Это 79% от плана. По прогнозу валового сбора урожая, в этом году планируется собрать 81,4 тыс. тонн картофеля, что сопоставимо с уровнем прошлого года, — сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.