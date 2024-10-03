Запреты на посещение лесов сохраняются в 16 районах Беларуси

Согласно данным на 10.40, запреты введены в восьми районах Брестской области: Барановичском, Березовском, Брестском, Жабинковском, Ивацевичском, Кобринском, Ляховичском, Малоритском. Ограничения затронули Каменецкий и Пружанский районы.



Красным на карте обозначены пять районов Могилевской области: Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Хотимский.



Запрет на посещение введен в трех районах Гомельской области: Ветковском, Добрушском и Гомельском. В Лоевском районе посещение лесных массивов ограничено.



В Гродненской области ограничены к посещению леса Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Зельвенского, Лидского, Мостовского, Свислочского, Слонимского и Щучинского районов.



Во всех остальных районах Беларуси посещать леса можно свободно.



Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.