В Иркутской области по вине водителей без прав погибло семь человек

На дорогах Иркутской области прошли массовые полицейские рейды, цель которых — найти водителей без прав. В ходе проверки автовладельцы, не имеющие или лишенные необходимого документа, были привлечены к административной ответственности. Им будет необходимо оплатить полученный штраф. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.