В Иркутской области по вине водителей без прав погибло семь человек

На дорогах Иркутской области прошли массовые полицейские рейды, цель которых — найти водителей без прав. В ходе проверки автовладельцы, не имеющие или лишенные необходимого документа, были привлечены к административной ответственности. Им будет необходимо оплатить полученный штраф. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
— Согласно действующему закону: человек, лишенный водительского удостоверения, не имеет права управлять автомобилем. Обратное — влечёт административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей или ареста до 15 суток. Повторное вождение без «прав» грозит автомобилисту штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. — напоминают в ведомстве.
С начала 2024 года по вине бесправных автомобилистов произошло 85 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек погибли и 113 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летний мотоциклист спровоцировал аварию в Усолье-Сибирском.