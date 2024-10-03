В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

Депутаты Госдумы считают, что необходимо изменить статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации. В ночное время суток или при срочном вызове на работу проезд сотрудникам должен оплачиваться за счет работодателя.
Предложение депутатов уже встретило поддержку у российских профсоюзных организаций. При разработке законопроекта учитывалась позиция по данному вопросу трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в стране. Теперь депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким рассчитывают на поддержку со стороны остальных парламентариев.
Если законопроект будет принят, то российским компаниям придется часть транспортных расходов сотрудников взять на себя, но это позволит улучшить материальное положение наемных работников и одновременно повысить эффективность трудовой деятельности. Для внесения изменений в трудовое законодательство потребуется, чтобы за законопроект проголосовало большинство депутатов, после чего он будет передан для одобрения членам Совета Федерации и далее на подпись главе государства.