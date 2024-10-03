В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

Если законопроект будет принят, то российским компаниям придется часть транспортных расходов сотрудников взять на себя, но это позволит улучшить материальное положение наемных работников и одновременно повысить эффективность трудовой деятельности. Для внесения изменений в трудовое законодательство потребуется, чтобы за законопроект проголосовало большинство депутатов, после чего он будет передан для одобрения членам Совета Федерации и далее на подпись главе государства.