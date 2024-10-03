Харли Квинн в джазе: обзор специального альбома Леди Гаги Harlequin

Дьявол работает усердно, а Леди Гага — еще усерднее. В самом деле, чего только не успела поп-дива за последние несколько лет: и в «Доме Gucci» снялась, и второй альбом с ныне покойным Тони Беннетом записала… А теперь вот примерила амплуа Харли Квинн — самой отвязной злодейки в истории. Не все же Марго Робби отдуваться! Справедливости ради, Гага отлично вжилась в роль. Ее версия культовой антигероини получилась даже более реалистичной. Перед нами — не сексапильная блондинка, а психически неуравновешенная девушка. Обезумевшая. Неухоженная. Но неизменно харизматичная. А еще у новой Харли Квинн обнаружился талант к музыке. Кто бы сомневался! Рассказываем, каким получился специальный лонгплей Леди Гаги Harlequin.