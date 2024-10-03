Харли Квинн в джазе: обзор специального альбома Леди Гаги Harlequin

Дьявол работает усердно, а Леди Гага — еще усерднее. В самом деле, чего только не успела поп-дива за последние несколько лет: и в «Доме Gucci» снялась, и второй альбом с ныне покойным Тони Беннетом записала… А теперь вот примерила амплуа Харли Квинн — самой отвязной злодейки в истории. Не все же Марго Робби отдуваться! Справедливости ради, Гага отлично вжилась в роль. Ее версия культовой антигероини получилась даже более реалистичной. Перед нами — не сексапильная блондинка, а психически неуравновешенная девушка. Обезумевшая. Неухоженная. Но неизменно харизматичная. А еще у новой Харли Квинн обнаружился талант к музыке. Кто бы сомневался! Рассказываем, каким получился специальный лонгплей Леди Гаги Harlequin.
К чему вдруг столь повальное увлечение комиксами? Дело в том, что наша богиня арт-попа снялась в фильме «Джокер: Безумие на двоих». Составила компанию Хоакину Фениксу, короче говоря. Судить о том, каким получился сиквел нашумевшей злодейской драмы, мы не будем. Лишь напомним: в первую очередь Леди Гага — певица. А значит, поет почти в каждом кадре. Собственно, Harlequin — не что иное, как саундтрек в формате мюзикла. Или… реверансы в сторону джаза?
Никаких опечаток тут нет и в помине: Гага действительно записала джазовый альбом. Каждая композиция пестрит отсылками к Луи Армстронгу, Элле Фицджеральд и другим флагманам жанра. Добавьте сюда бибоп и свинг-ритмику — и моментально перенесетесь в далекие 30-е годы. Трава зеленее, люди добрее, а на радио — одни сплошные биг-бэнды. Романтика!
Впрочем, если подумать, то джаз-лонгплей от Леди Гаги — не такой уж и сюрприз. Артистка никогда не скрывала свою любовь к олдскульной американской музыке. Не зря же с Тони Беннетом постоянно сотрудничала! Даже первый дуэтный альбом музыкантов называется очень просто и прозаично — Cheek to Cheek. Как тут не вспомнить о тандеме Армстронга и Фицджеральд?
Порой кажется, что Harlequin — слишком «добрая» пластинка для экранной злодейки. С другой стороны, Харли Квинн страдает биполярным расстройством. Почему бы ей не совершать безумства с улыбкой на лице, подражая своему кумиру Джокеру? Джазовый саундтрек в таком случае нагоняет куда больше жути, чем хоррор-панк или дарк-поп.
Короче говоря, игра на контрастах полностью передает характер персонажа. Да и суть фильма тоже. Ведь «Безумие на двоих» — не просто красивая игра слов, но и название редкого психического расстройства. Представьте себе, что нескольким людям приходят в голову одни и те же бредовые идеи. Отнюдь не безобидные, заметим. Folie A Deux, или же «Безумие на двоих», — получите и распишитесь.
Sina Schuldt/dpa/www.globallookpress.com.
Но хватит о рефлексии антагонистов. Даже в отрыве от фильма Harlequin слушается шикарно. Надо отдать должное: Леди Гага отлично передала эстетику винтажной эпохи. Даже ее вокал тут звучит непривычно нежно и чувственно. Будто Сару Воан послушали, ей-богу! Бравурные духовые, характерные гармонические ходы и другие тропы классического джаза тоже на месте.
И все же парочка типично «злодейских» треков в альбоме имеется. Скажем, Joker сводит с ума своим хард-роковым звучанием и зубодробительным битом. Знакомая нам Леди Эпатаж тут угадывается с первых же нот. А вот Folie E Deux постоянно играет со слушателем в «обманку»: вроде спокойная, а вроде и страшноватая. Хоровые вставки с вальсирующим ритмом прямо-таки в дрожь бросают! И это несмотря на мажорную тональность.
ОЦЕНКА: 10 УЛЫБОЧЕК ХАРЛИ КВИНН ИЗ 10.
Да-да, мы готовы расщедриться на баллы. Потому что альбом получился словно бы наперекор трендам: мелодичный, грандиозный, запоминающийся. А главное — сделанный с большой любовью и вниманием к деталям. Работа точно придется по вкусу тем, кто устал от унылого подражания Y2K. С нетерпением ждем новый — уже полноценный — альбом поп-королевы.
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