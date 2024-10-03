Pink Floyd продали свой музыкальный каталог Sony Music за 400 миллионов долларов

Коллектив был близок к продаже каталога еще в 2022 году, но договор осложнился давним конфликтом между Уотерсом и Гилмором. Недавно Дэвид заявлял, что мечтает о сделке не из-за финансовой выгоды. Причина в том, что артист желает избавиться от споров и принятий решений, связанных с контрактом.