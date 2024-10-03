Икону хабаровского новомученика доставят в Оренбургскую область

Копию ее, написанную монахиней Алипией (Норкиной) в Петропавловском женском монастыре по благословению правящего архиерея, передадут в Никольский храм поселка Матвеевка Оренбургской области, бывшей Самарской губернии, где родился отец Филипп, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Освящение совершил один из членов комиссии по канонизации святых Хабаровской епархии: — Икону мы освятили в храме, где два года служил в сане диакона священномученик Филипп Распопов, — сказал настоятель Иннокентьевского храма иеромонах Софроний (Медведенко). — Храм наш — дореволюционный, в советское время с него были снесены купола и колокольня, а стены остались прежними. Именно в стенах этого храма и служил отец Филипп, его голос раздавался здесь во время службы, совершения литургии, и в этом же храме сегодня раздается уже наш голос, голос наших молитв перед его иконой.



Освящённую икону на родину отца Филиппа доставят члены комиссии по канонизации святых Хабаровской епархии. Поездка начнётся 3 октября, в день рождения священномученика Филиппа. В поселке Матвеевка знают и помнят о священнике, принявшем смерть за веру и Христа на хабаровской земле от рук безбожников в 1919 году. В местном храме молитвенно почитают дни его кончины и рождения. Напомним, в конце января комиссия по канонизации святых Хабаровской епархии побывала в селе Груздово в Белоруссии и храм, где служил отец ещё одного хабаровского святого — священномученика Леонида Серебреникова. Сам отец Леонид, будучи ребенком, помогал своему папе — священнику Константину Серебренникову при этом старинном храме, а на его территории похоронены бабушка, мама и две сестры священномученика Леонида.