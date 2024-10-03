Каждый третий хабаровчанин до 34 лет не носит с собой наличных денег

Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют хабаровчан отказаться от купюр и банкнот. 52% горожан обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины. Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (57% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тысяч рублей (60%), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob (16+).