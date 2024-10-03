В регионах России откроют более 550 Центров амбулаторной онкологической помощи

«В центрах онкопомощи наши пациенты могут получать регулярное лечение противоопухолевыми препаратами, не уезжая далеко от дома. Сейчас намного реже надо ехать или лететь в региональный или федеральный центр для того, чтобы получить химиотерапию. Это, в свою очередь, разгружает стационары региональных онкодиспансеров и федеральных онкологических центров, где врачи могут сосредоточиться на выборе наилучшей для пациента тактики лечения, “расписать” терапию, которая будет реализована максимально близко к месту проживания пациента», — комментирует Тигран Геворкян.