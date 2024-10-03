Почти 400 владельцев домашних животных привлекли к ответственности в Хабаровском крае

«Бывает, мы видим, что владелец выгуливает собаку без поводка, подходим, представляемся. Если человек адекватно реагирует на замечание проверяющего, сразу надевает шлейку, мы ограничиваемся предупреждением. Но есть и те, кто игнорирует требования закона. На них составляем протокол, устанавливаем личность, собираем доказательства нарушения: фотографируем или запрашиваем записи с видеокамер, протокол направляем в административные комиссии, которые назначают штраф», — рассказали в управлении ветеринарии.