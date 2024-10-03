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Почти 400 владельцев домашних животных привлекли к ответственности в Хабаровском крае

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, с начала года к ответственности привлекли 383 жителя Хабаровского края, не соблюдающих положения регионального закона об ужесточении требований по содержанию домашних животных. Они заплатили 382 тысячи рублей штрафов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ИА «ХКС».

Источник: Ave Calvar/CC0

Нарушителей выявляют в ходе специальных рейдов, которые проводят полицейские совместно с членами административных комиссий. Они рассказывают владельцам животных о правилах выгула питомцев и ответственности за их нарушения.

«Бывает, мы видим, что владелец выгуливает собаку без поводка, подходим, представляемся. Если человек адекватно реагирует на замечание проверяющего, сразу надевает шлейку, мы ограничиваемся предупреждением. Но есть и те, кто игнорирует требования закона. На них составляем протокол, устанавливаем личность, собираем доказательства нарушения: фотографируем или запрашиваем записи с видеокамер, протокол направляем в административные комиссии, которые назначают штраф», — рассказали в управлении ветеринарии.

Напомним, согласно требованиям закона, запрещен самовыгул животных, при нахождении в общественном месте питомец должен быть в наморднике и на поводке и другое.

штрафы