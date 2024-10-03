Спасли из рабства уличных фотографов: Один из самых старых леопардов России скончался в хосписе для тигров под Петербургом

В известном на всю страну хосписе для диких кошек «Дом тигра», что работает под Петербургом, большое горе. В приюте умер леопард Герд. Ему было больше 20 лет, и он считался одним из самых старых представителей этого вида в России. Герд попал в приют после нескольких лет «работы» у уличных фотографов уже в престарелом возрасте. Животному создали все условия для комфортных оставшихся дней жизни.
— 5 лет назад в такой ситуации я хотел просто бежать и больше не принимать это близко к сердцу, — рассказал об уходе леопарда основатель хосписа Дмитрий Ким. — Герда сегодня не стало. В такие моменты я просто стараюсь не думать, вырубать эмоции, оставаясь просто 100-килограммовым грузчиком. Это трудные моменты нашей жизни. Наша работа состоит из разных моментов, порой приятных: когда замученные коты становятся самостоятельными. Никому не нужные, порой больные, они начинают жить по-новому. Иногда они нас ненавидят за то, что мы их лечим. Иногда кот начинает нас любить и тогда жизнь понятна и проста. Мы дали 20-летнему Герду свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех. Удачной охоты, кот…
Несколько недель назад у Герда начались проблемы со спиной. Он перестал вставать. Ему сделали рентген всего тела, вывозили в Петербург для обследования в клинике. Но сделать уже ничего было нельзя. Его время пришло.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, под Петербургом работает хоспис для диких кошек «Дом тигра». Его создали бывшие цирковые работники Дмитрий Ким и Яна Олейник. Они принимают крупных хищников из цирков, выкупают животных из частных рук, спасают тигров, которых эксплуатируют уличные фотографы и кочевые зверинцы.