Спасли из рабства уличных фотографов: Один из самых старых леопардов России скончался в хосписе для тигров под Петербургом

— 5 лет назад в такой ситуации я хотел просто бежать и больше не принимать это близко к сердцу, — рассказал об уходе леопарда основатель хосписа Дмитрий Ким. — Герда сегодня не стало. В такие моменты я просто стараюсь не думать, вырубать эмоции, оставаясь просто 100-килограммовым грузчиком. Это трудные моменты нашей жизни. Наша работа состоит из разных моментов, порой приятных: когда замученные коты становятся самостоятельными. Никому не нужные, порой больные, они начинают жить по-новому. Иногда они нас ненавидят за то, что мы их лечим. Иногда кот начинает нас любить и тогда жизнь понятна и проста. Мы дали 20-летнему Герду свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех. Удачной охоты, кот…