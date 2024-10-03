В Омске появится скульптура мужа знаменитой Любочки

Омскрегион сообщает, что в городе собираются установить памятник генерал-губернатору Густаву Гасфорду — мужу знаменитой Любочки.
Предположительно, его установят на другом берегу Оми — у краеведческого музея. Идея памятника Гасфорду родилась у директора Омского краеведческого музея Петра Вибе.
Ранее мы сообщали, что у ТЮЗа вновь поставили памятник Дон Кихоту. Скульптуру Дон Кихота отреставрировали. Ему вернули бородку и волосы, которые были утрачены со временем. Кроме того, у Дон Кихота появилась компания — рядом с ним поставили скульптуру оруженосца Санчо Панса верхом на осле. Его скульптура выполнена в том же стиле, что и Дон Кихот.