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В Омске появится скульптура мужа знаменитой Любочки

Генерал-губернатора поместят на другом берегу Оми.

Источник: Аргументы и факты

Омскрегион сообщает, что в городе собираются установить памятник генерал-губернатору Густаву Гасфорду — мужу знаменитой Любочки.

Предположительно, его установят на другом берегу Оми — у краеведческого музея. Идея памятника Гасфорду родилась у директора Омского краеведческого музея Петра Вибе.

Ранее мы сообщали, что у ТЮЗа вновь поставили памятник Дон Кихоту. Скульптуру Дон Кихота отреставрировали. Ему вернули бородку и волосы, которые были утрачены со временем. Кроме того, у Дон Кихота появилась компания — рядом с ним поставили скульптуру оруженосца Санчо Панса верхом на осле. Его скульптура выполнена в том же стиле, что и Дон Кихот.

искусство