В Перми пьяный водитель пытался скрыться от полицейских

59-летний пермяк обвиняется в преступлении по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
«В микрорайоне Запруд сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль “Лада Гранта” для проверки документов у водителя. Однако мужчина, находившийся за рулем машины, проигнорировал требование полицейских и продолжил движение», — передают детали следствия в ведомстве.
Пермяк вел машину хаотично, резко увеличивая и снижая скорость. На требования о немедленной остановке — мужчина не реагировал. Когда легковушку удалось догнать и остановить, сотрудники ДПС посчитали необходимым проверить водителя на факт алкоголя в организме, однако гонщик отказался медицинского освидетельствования.
После госавтоинспекторы выяснили, что пермяк ранее уже привлекался к административной ответственности и был лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.