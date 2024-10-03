Электробусы вышли еще на три маршрута на юго-западе столицы

На маршруты С1, № 94 и 213 вместо автобусов вышли электробусы. 11 инновационных машин довозят жителей до станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и важных социальных учреждений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Теперь в районах Северное и Южное Бутово действует уже пять экологичных маршрутов наземного транспорта. Маршрут С1 проходит от Остафьевской улицы до улицы Адмирала Руднева, электробусы № 94 курсируют до станции Бутово МЦД-2, а № 213 — до 4-го микрорайона Северного Бутова.
«Благодаря развитию инфраструктуры мы запускаем новые электробусы в разных районах столицы. Сейчас они курсируют более чем по 150 маршрутам. Продолжаем расширение сети экологичного наземного транспорта по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.
Москва — один из мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года. Сегодня комфортные поездки горожан до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса обеспечивает уже две тысячи электробусов.
Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Помимо этого, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.
С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 километров до 80. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.
Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Современные электробусные парки впервые стали строить в столице. В частности, крупнейший в Европе такой парк «Красная Пахра» открылся в 2022 году в ТиНАО. Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали перевозить пассажиров в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
Новые поставки техники и развитие зарядной инфраструктуры позволят вывести на линию еще больше электробусов и заменить автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее и снизят влияние транспорта на окружающую среду.