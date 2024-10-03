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Калининградский спектакль стал претендентом на премию «Золотая Маска»

«Чайку» поставил режиссер Евгений Маленчев.

Источник: Правительство Калининградской области

Калининградский спектакль «Чайка» в постановке Евгения Маленчева вошел в список претендентов на престижную театральную премию «Золотая Маска» 2023−2024 гг. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства по культуре и туризму Калининградской области.

«Чайка» стала единственным спектаклем из Калининградской области, который будет претендовать на включение в список номинантов главной театральной премии, — говорится в сообщении.

В этом году экспертный совет премии отобрал 68 спектаклей из всех заявок, присланных на конкурс.

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