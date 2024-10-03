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Пермскому НОЦ выделят из бюджета 205 млн рублей на борьбу с борщевиком

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» получит средства из бюджета края на реализацию научно-технического проекта «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Пермском крае».

Источник: Коммерсантъ

Как следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете, всего на эти цели запланировано 205,235 млн руб. В 2025 году Пермский НОЦ получит 29,513 млн руб., в 2026-м субсидия составит 88,278 млн руб., а еще через год — 87,444 млн руб.

Ранее НОЦ проводил исследования по возможности использования борщевика для производства фармацевтических товаров. В 2023—2024 годах организация получила на эти цели региональное финансирование в размере 25,2 млн руб.

Всего, как следует из проекта бюджета, на борьбу с борщевиком Сосновского на территории Пермского края в 2025—2027 годах будет выделено 362,361 млн руб. На 157,125 млн руб. планируется провести работы на покос и мульчирование верхнего слоя зараженной почвы на площади 2,1 тыс. га, а также на приобретение движимого имущества для предотвращения распространения борщевика.

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