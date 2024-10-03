Пермскому НОЦ выделят из бюджета 205 млн рублей на борьбу с борщевиком

Всего, как следует из проекта бюджета, на борьбу с борщевиком Сосновского на территории Пермского края в 2025—2027 годах будет выделено 362,361 млн руб. На 157,125 млн руб. планируется провести работы на покос и мульчирование верхнего слоя зараженной почвы на площади 2,1 тыс. га, а также на приобретение движимого имущества для предотвращения распространения борщевика.