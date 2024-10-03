Сегодня, 3 октября, во Владивостоке городское предприятие «Содержание городских территорий» вывезло три брошенных автомобилей, которые долгое время создавали неудобства для местных жителей. Транспортные средства располагались на Черняховского, 19, Громова, 12, и Адмирала Юмашева, 24, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Эти машины были создавали не только визуальный дискомфорт, но и мешали проведению коммунальных работ, таких как асфальтирование. Один из автомобилей стоял у подъезда более 12 лет. Владельцы автомобилей были уведомлены и получили достаточное количество времени для устранения нарушений, однако этого не произошло.
Во Владивостоке очищают улицы от брошенных автомобилей. Фото: Администрация Владивостока, Анастасия Котлярова.
Во Владивостоке очищают улицы от брошенных автомобилей. Фото: Администрация Владивостока, Анастасия Котлярова.
Во Владивостоке очищают улицы от брошенных автомобилей. Фото: Администрация Владивостока, Анастасия Котлярова.
Во Владивостоке очищают улицы от брошенных автомобилей. Фото: Администрация Владивостока, Анастасия Котлярова.
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Заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло рассказал, что для признания машины брошенной и разукомплектованной нужно, чтобы она попала как минимум под два критерия. Все они обозначены в постановлении администрации города от 7 июня 2024 года № 1457.
«Это наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см», — объяснил Дмитрий Свитайло.
Теперь эти автомобили будут находиться на специализированной стоянке, где их владельцы могут их забрать в течение шести месяцев, оплатив услуги по эвакуации.
Мэрия Владивостока приняла решение об эвакуации брошенных автомобилей с улиц.
Бесхозные и разукомплектованные машины будут перемещены в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки.
Напомним, Дума Владивостока утвердила порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных автомобилей. Для регулирования ситуации с бесхозными автомобилями во Владивостоке принято новое постановление. В инициативе участвуют административно-территориальные управления (АТУ), которые будут вести работу по выявлению и обследованию не только в рамках собственного мониторинга, но и на основании жалоб граждан.