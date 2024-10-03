Во Владивостоке очищают улицы от брошенных автомобилей

Эти машины были создавали не только визуальный дискомфорт, но и мешали проведению коммунальных работ, таких как асфальтирование. Один из автомобилей стоял у подъезда более 12 лет. Владельцы автомобилей были уведомлены и получили достаточное количество времени для устранения нарушений, однако этого не произошло.