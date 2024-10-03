Иностранца поймали без прав за рулем пассажирского автобуса в Башкирии

Все случилось во время операции «Автобус» на 1230 километре трассы М-7 «Волга». Сотрудники ДПС остановили Mercedes с семью пассажирами в салоне. За рулем был 44-летний житель ближнего зарубежья. Выяснилось, что мужчина не имел водительских прав категории «D». При проверке было выявлено четыре административных нарушения.