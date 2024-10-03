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Иностранца поймали без прав за рулем пассажирского автобуса в Башкирии

В Башкирии пассажирским автобусом управлял мигрант без прав
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 2 октября, в Дюртюлинском районе Башкирии пассажирским автобусом управлял мигрант без прав. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Все случилось во время операции «Автобус» на 1230 километре трассы М-7 «Волга». Сотрудники ДПС остановили Mercedes с семью пассажирами в салоне. За рулем был 44-летний житель ближнего зарубежья. Выяснилось, что мужчина не имел водительских прав категории «D». При проверке было выявлено четыре административных нарушения.

В отношении шофера инспекторы вынесли административные протоколы. Автобус поместили на штрафстоянку.

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