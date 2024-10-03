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В Беларуси сегодня началась массовая бесплатная вакцинация против гриппа

С 3 октября в Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа.

Об этом сообщил Минздрав, отметив, что «всего в стране планируется обеспечить иммунизацией против гриппа более 2 миллионов человек».

«В поликлиники Республики Беларусь уже поступила бесплатная вакцина против гриппа: сделать бесплатную прививку от гриппа можно трехкомпонентной вакциной “Гриппол Плюс” производства Российской Федерации. Вакцины содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав сезонных вакцин», — говорится в сообщении.

Для прививки нужно просто прийти в поликлинику, получить разрешение на вакцинацию и посетить процедурный кабинет.

медицина
здоровье