Об этом сообщил Минздрав, отметив, что «всего в стране планируется обеспечить иммунизацией против гриппа более 2 миллионов человек».
«В поликлиники Республики Беларусь уже поступила бесплатная вакцина против гриппа: сделать бесплатную прививку от гриппа можно трехкомпонентной вакциной “Гриппол Плюс” производства Российской Федерации. Вакцины содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав сезонных вакцин», — говорится в сообщении.
Для прививки нужно просто прийти в поликлинику, получить разрешение на вакцинацию и посетить процедурный кабинет.
В Беларуси сегодня началась массовая бесплатная вакцинация против гриппа
С 3 октября в Беларуси стартовала массовая вакцинация против гриппа.
Об этом сообщил Минздрав, отметив, что «всего в стране планируется обеспечить иммунизацией против гриппа более 2 миллионов человек».