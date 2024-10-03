В Беларуси сегодня началась массовая бесплатная вакцинация против гриппа

Об этом сообщил Минздрав, отметив, что «всего в стране планируется обеспечить иммунизацией против гриппа более 2 миллионов человек».



«В поликлиники Республики Беларусь уже поступила бесплатная вакцина против гриппа: сделать бесплатную прививку от гриппа можно трехкомпонентной вакциной “Гриппол Плюс” производства Российской Федерации. Вакцины содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав сезонных вакцин», — говорится в сообщении.



Для прививки нужно просто прийти в поликлинику, получить разрешение на вакцинацию и посетить процедурный кабинет.