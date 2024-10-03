Два самарских преподавателя награждены премиями Президента Российской Федерации

Приказом Министерства культуры РФ утверждён перечень победителей конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства.
В их число вошли:
— преподаватель ГБУ ДО «Детская центральная хоровая школа» Ерастова Светлана Петровна, заслуженный работник культуры Самарской области;
— преподаватель МБУ ДО «ДМШ им. Д. Б. Кабалевского» г. о. Самара Балашова Наталья Евгеньевна.
Специальная комиссия, созданная Минкультуры России, оценивала кандидатов по нескольким критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников и опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.
Желаем дальнейших профессиональных успехов, неиссякаемого вдохновения на прекрасном созидающем творческом пути!