«Каждый день на связи»: О чем рассказала мама финалистки «Мисс Россия-2024» из Ростова перед конкурсом

— Папа наш очень хотел мальчика, а первой у нас родилась девочка. И решили компенсировать именем в папу — Александра. Не знали тогда, что на подходе еще два сына, — улыбается мама. — Ребята уехали в Новомосковск, в академию хоккея, чтобы играть профессионально. К сожалению, наш регион не хоккейный, а специалисты говорят, что мальчики талантливые. И мы с Сашей стараемся как можно чаще бывать на их матчах.