«Каждый день на связи»: О чем рассказала мама финалистки «Мисс Россия-2024» из Ростова перед конкурсом

Совсем состоится финальное шоу национального конкурса «Мисс Россия 2024». На сцену в Москве выйдут полсотни самых красивых девушек нашей страны. И самая молодая среди них — 18-летняя ростовчанка Александра Мандрыкина.
И в последние дни перед стартом у всех нас есть возможность повысить шансы Саши на победу — отдав за нее свои голоса на зрительском голосовании.
— На официальном сайте конкурса стартовало голосование, — рассказали в дирекции национального конкурса. — Первые десять девушек, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в ТОП-20 финалисток, а еще десять участниц определит жюри. Их имена будут объявлены на торжественной церемонии «Мисс Россия 2024», которая состоится уже в эту субботу, 5 октября! Голосование бесплатное, и вы можете участвовать, отдавая голос один раз в сутки.
«МНОГО РАЗГОВАРИВАЕМ ПО ВИДЕО».
Не все регионы России представлены на конкурсе, ведь их в нашей огромной стране почти в два раза больше чем участниц. Но дончанам есть за кого голосовать: Ростовскую область представляет студентка-медик, будущий педиатр Александра Мандрыкина.
За Сашу держат кулачки все ее родные и близкие.
— Мы, как большая многодетная семья очень переживаем за нашего старшего ребенка, нашу дочь, которая в 18 лет уже попала на такой интересный, но тяжелый физически и еще более сложный психологически конкурс, — делится ее мама Инна Анатольевна.
И для самой девушки, и для родителей это очень волнительное время.
— Это впервые, когда Саша уехала из дома на три недели и осталась сама. Мы с ней каждый день на связи, поддерживаем ее, много разговариваем по видеозвонкам.
«НАЦЕЛЕНА ПОПАСТЬ В ТОП-10».
Мама признается, что, находясь в окружении красавиц, но значительно старше и опытнее ее, Саша начинает сомневаться, выдержит ли это испытание до конца.
— 90 процентов девушек связаны с моделингом, и победа на конкурсе — это профессиональная путевка в жизнь для них. Саша же тут неопытный любитель. Но наша девочка не сдается и четко нацелена на минимум для себя — попасть в ТОП-10.
Саша не боится камеры и с удовольствием участвует в различных съемках, но сейчас их количество запредельное.
— Съемка в купальниках оказалась жестким испытанием для всех участниц. «Фотошоп» строго под запретом, и только удачной позой и ракурсом девушка может помочь себе выглядеть красивой на фотографиях. Но какая будет фот — девушка не знает. Это решает дирекция.
«ПРИСЕЛИ НА ДОРОЖКУ И СДЕЛАЛИ ФОТО НА ПАМЯТЬ».
Дома за Сашу болеют мама Инна Анатольевна, папа Александр Федорович и два брата. С 15-летними двойняшками Тимофеем и Константином у старшей сестры особая связь.
— Самое яркое, оно же и самое первое осознанное воспоминание — это, когда в день моего рождения любимая мама после некоторого отсутствия вернулась с папой домой. А на руках он нес моих новорожденных братьев-близнецов Константина и Тимофея. Сейчас им уже по 15 лет. В этот день родители подарили мне самый дорогой подарок — двух лучших друзей на всю жизнь.
— Папа наш очень хотел мальчика, а первой у нас родилась девочка. И решили компенсировать именем в папу — Александра. Не знали тогда, что на подходе еще два сына, — улыбается мама. — Ребята уехали в Новомосковск, в академию хоккея, чтобы играть профессионально. К сожалению, наш регион не хоккейный, а специалисты говорят, что мальчики талантливые. И мы с Сашей стараемся как можно чаще бывать на их матчах.
Дома остался любимец Саши — донской сфинкс Ося, он часто попадал на модные фото вместе с хозяйкой.
Всей большой семьей Мандрыкины провожали дочку и старшую сестру на конкурс. Перед выездом даже присели на дорожку на крыльцо и сделали фото на память. Сейчас вся родня, друзья и однокурсники каждый день голосуют за Сашу.
Читатели «КП — Ростов-на-Дону» тоже могут поддержать ростовскую красавицу.
КОНКРЕТНО.
Чтобы проголосовать за Александру Мандрыкину на конкурсе «Мисс Россия 2024», нужно зайти на официальный сайт конкурса, нажать на фото Саши и пролистать вниз, а там под словами «Голосуй за участницу», нажать значок «ВКонтакте» и авторизоваться. Тогда голос за дончанку будет учтен.