В мэрии Калининграда рассказали, когда ждать включения отопления

В Калининграде в ближайшие дни не стоит ждать начала отопительного сезона, а впереди вообще нас ждет потепление. Это следует из комментария представителей городской администрации под постом губернатора на его официальной страничке в «ВКонтакте».
В мэрии ответили на вопрос горожанина о том, когда потеплеют батареи. В ответе сказано, что мэрия следует установленным правилам и отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия.
«Пока необходимые для начала отопительного сезона среднесуточные температуры в Калининграде еще не установились. По прогнозу через несколько дней нас ожидает потепление до +15 градусов», — говорится в ответе городской администрации.