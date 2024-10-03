В мэрии Калининграда рассказали, когда ждать включения отопления

В мэрии ответили на вопрос горожанина о том, когда потеплеют батареи. В ответе сказано, что мэрия следует установленным правилам и отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия.