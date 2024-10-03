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В мэрии Калининграда рассказали, когда ждать включения отопления

Власти смотрят на термометр и пока не видят оснований подключать батареи.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в ближайшие дни не стоит ждать начала отопительного сезона, а впереди вообще нас ждет потепление. Это следует из комментария представителей городской администрации под постом губернатора на его официальной страничке в «ВКонтакте».

В мэрии ответили на вопрос горожанина о том, когда потеплеют батареи. В ответе сказано, что мэрия следует установленным правилам и отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия.

«Пока необходимые для начала отопительного сезона среднесуточные температуры в Калининграде еще не установились. По прогнозу через несколько дней нас ожидает потепление до +15 градусов», — говорится в ответе городской администрации.

ЖКХ