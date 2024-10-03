Студия для прямых эфиров появилась в Доме молодежи Иркутска

В Доме молодежи Иркутска появилась студия для проведения прямых эфиров. Для этого медиацентр снабдили необходимым оборудованием. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, теперь для запуска трансляций есть специальная видеокамера, микрофоны, телевизор, штативы и микшер.
— Студия для прямых эфиров в Доме молодежи открывает новые возможности для проведения мероприятий. Это поможет молодым людям, у которых нет возможности приехать в Иркутск, присоединиться к лекциям, мастер-классам, открытым диалогам и другим образовательным формата, — отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганов.
Купить необходимый для трансляций инвентарь получилось благодаря ряду программ поддержки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уборочная компания по сбору картофеля завершилась в нескольких районах Иркутской области.