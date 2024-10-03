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Выпускника ОмГУ избрали судьей Верховного суда Республики Казахстан

В четверг, 3 октября 2024 года, на официальном сайте Сената Парламента Республики Казахстан появилось сообщение о поддержке кандидатуры Дениса Шиппа на должность судьи Верховного суда РК.

Источник: SuperOmsk.ru

Согласно публичным источникам, 56-летний служитель Фемиды является выпускником юридического факультета ОмГУ им. Достоевского. Однако судейскую карьеру он строил в соседнем государстве.

Согласно публичным источникам, в период с 2006 по 2011 годы Денис Шипп отправлял правосудие в специализированном финансовом суде города Алматы, после чего получил повышение до председателя этой инстанции, проведя на руководящей должности порядка 4 лет. В период с 2015 по 2021 годы он являлся судьей Верховного Судебного Совета Казахстана, а также возглавлял его вплоть до сентября 2024 года.