Выпускника ОмГУ избрали судьей Верховного суда Республики Казахстан

Согласно публичным источникам, в период с 2006 по 2011 годы Денис Шипп отправлял правосудие в специализированном финансовом суде города Алматы, после чего получил повышение до председателя этой инстанции, проведя на руководящей должности порядка 4 лет. В период с 2015 по 2021 годы он являлся судьей Верховного Судебного Совета Казахстана, а также возглавлял его вплоть до сентября 2024 года.