Грузовики в Астане перегружены в 2−3 раза

В столице усилен транспортный контроль. Все въезжающие в Астану грузовики проходят автоматическое взвешивание.
С прошлого месяца на основных въездах в столицу функционируют автоматизированные системы взвешивания автотранспорта, которые обеспечивает сохранность дорог. Так, в период с середины сентября по сегодняшний день 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн.тенге. Предписание направлено компаниям-перевозчикам.
«Выявили факт, что практически каждый третьи самосвал не соблюдает допустимые параметры. Большегрузы превышают норму в 2−3 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 40−60 тонн. В очередной раз призываем водителей грузовых авто и всех перевозчиков строго соблюдать допустимые весовые нормы. Главная задача — обеспечить сохранность дорог».
Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:
- трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) — 25 тонн;
- четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями — 32 тонны;
- пятиосные — 38 тонн;
- с шестью и более осями — 44 тонны.
В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).