Грузовики в Астане перегружены в 2−3 раза

С прошлого месяца на основных въездах в столицу функционируют автоматизированные системы взвешивания автотранспорта, которые обеспечивает сохранность дорог. Так, в период с середины сентября по сегодняшний день 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафа составила более 100 млн.тенге. Предписание направлено компаниям-перевозчикам.